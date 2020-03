Support Mussie’s Family to bring him home from Columbia to ERITREA

Lets help our dear comrade and brother Moussie to rest in peace in his homeland!

Our dear Brother has passed away during his stay in Columbia facing a car accident at the age of 34 years. As you can imagine the family’s effort is to bring him home from Columbia to ERITREA, which is very expensive during these time.

From any one who would like to support, feel free to do on the below account: PAYPAL:

p.haile@gmx.de ACCOUNT TRANSFER:

IBAN: DE52500502011243531736

[ Trauerfall | መርድእ ]

Unser Bruder Moussie (Harmaz) Biedemariam ist bei seinem Aufenthalt in Kolumbien, bei einem Autounfall, im Alter von 34 Jahren, verstorben.

Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist eine Leichnamüberführung aus Kolumbien nach Eritrea, insbesondere in diesen Zeiten, sehr teuer.

Wer sich gerne beteiligen möchte kann dies gerne per

oder per Banküberweisung unter

Paulus Haile . . .

Infos bzgl. der Trauerfeier folgen in kürze.