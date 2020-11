[ETHIOPIA] List: members of the House of Representatives whose immunity has been revoked

List of members of the House of Representatives whose immunity has been revoked:

1. Dr. Debretsion G. Michael

2. Mr. Asmelash W / Selassie

3. Mr. Abay Tsehaye

4. Ambassador Dr. Addisalem Balema

5. Mr. Getachew helped

6. Mr. Atsbeha Aregawi

7. Mr. Tadesse Haile

8. Dr. Mebratu Meles

9. Mrs. Lena Hadgu

10. Mr. G / Egziabher Araya

11. Mr. Halefom Gedi

12. Mr. Hadush is sorry

13. Mrs. Mebrat G. Giorgis

14. Mrs. Mulu G. God

15. Princess Tsegaye

16. Mrs. Mamit Tesfaye

17. Mrs. Mana Abraha

18. Mr. Kalayu G. Hiwot

19. Gideon A. Trinity

20. Mr. Berhe Silence

21. Mr. Tadele Assefa

22. Ato Nega Assefa

23. W / ro Nafekush Dessie

24. Mrs. Shishai A. Trinity

25. Mrs. Almaz Araya

26. Mrs. Aselefech Bekele

27. Mrs. Esther Amare

28. Mr. Alemseged Wereta

29. Dr. Adhana Haile

30. Mr. Kiros W / Michael

31. Mr. Shumye Gebre

32. Mr. Kassa Gugsa

33. Mrs. Aberash Admasu

34. Mr. John Bekele

35. Judge Bileke:

36. Mrs. Tswahab Tadesse

37. Mr. Winta Teklu and

38. Mr. Girmay Shadi.