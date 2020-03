Congratulations! The WINNER of Tour Du Rwanda is Natnael Tesfazion from #Eritrea

VICTORY: Diaz (Nippo) wins stage 8

And Your 2020 Tour du Rwanda winner is Natnael Tesfazion 🇪🇷 Congratulations 🎉 — Tour du Rwanda 2020🚴🏾 (@tour_du_Rwanda) March 1, 2020