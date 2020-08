[VIDEO] ▶ Nalin: Leukämie-Erkrankung mit Happy End

Leukämie-Erkrankung mit Happy End

Die Reihe “Der Tag, der mein Leben veränderte” erzählt Geschichten, die Mut machen. Wie die von einer jungen Frau, die an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt. Sie ist auf einen passenden Stammzellenspender angewiesen. Der kann aber zuerst nicht gefunden werden. Doch dann gibt es ein Happy End.

The series “The day that changed my life” tells stories that encourage. Like that of a young woman suffering from a rare form of leukemia. It depends on a suitable stem cell donor. However, it cannot be found at first. But then there is a happy ending.